الجيزة: ضبط 1,3 طن مقطعات لحوم ودواجن وكفتة غير صالحة بالعمرانية وأكتوبر
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كتب- محمد نصار:
شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات مفاجئة تمكنت خلالها من ضبط 150 كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بمطاعم بشارع فيصل بنطاق حي العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.1 طن كفتة ودهون بأحد الثلاجات بمدينة أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر مخالفة حيال المخالفين.
وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات تمشيط الأسواق والمطاعم والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.
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