الليلة.. صورة المرأة في الأدب البورسعيدي بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء اليوم، ندوة بعنوان «صورة المرأة في الأدب البورسعيدي»، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، المنعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بساحة ديليسبس أمام مديرية أمن محافظة بورسعد.

يشارك في الندوة كل من الأدباء: حسن خلف، وصلاح عساف، وعزة إبراهيم، ومنى الديب، وتدير الندوة الروائية سهام الوهيبي.

ويشهد اليوم مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المقدمة للجمهور المعرض.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المعرض مساء غدا الثلاثاء بأمسية شعرية لشعراء العامية في بورسعيد.