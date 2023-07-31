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بالمراكز والقرى.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة أسيوط

03:34 م الإثنين 31 يوليه 2023

تخفيف أحمال الكهرباء

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كتب - محمد سامي

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال فى محافظة أسيوط والتي قامت من خلال شركة كهرباء القناة بتوزيع جدول الانقطاعات بين مراكز المحافظة.

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تخفيف أحمال الكهرباء أسيوط مجلس الوزراء

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