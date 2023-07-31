تعرف على أبرز الاختلافات بين أنواع عدادات "الكهرباء"



كتب- محمد صلاح:

يتسائل العديد من المواطنين عن أوجه الاختلاف بين العداد التاتش والعداد الشفاف، خاصة مع وجود انواع عديدة من العدادات المصنعة التى تنتمى لعدة شركات ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وتغيير جميع العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة إلى أخرى مسبوقة الدفع.

معدل النبضات بكل عداد

وقالت الشؤون التجارية في هندسة كهرباء تحرير بدر قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء أن في عداد الكهرباء التتش كل ثلاثة آلاف و200 نبضة يعمل واحد كيلو أما في العداد الشفاف كل ألف و600 نبضة يعمل واحد كيلو.

تسجيل استهلاك الطاقة الكهربية

وأشارت إلى أنه لا يوجد فرق في جميع العدادات، لافتة إلى انه يتم اختيارها ومعايرتها مع وجود نسبة خطأ متعارف عليها والعدادات على إختلاف أنواعها تقوم بتسجيل استهلاك الطاقة الكهربية.

وكشفت، أن لمبة نبضة الاستهلاك معناها أن العداد يعمل ويستهلك تيار كهربي لافتًا إلى انه يختلف معدل النبضات من عداد كهرباء لآخر، فهناك عدادات 800 أو 1000 أو 1600 أو 3200 نبضة لكل 1 ك.وات «معدل النبضات سريع - شدة الحمل والاستهلاك عالي والعكس - فصل كل أجهزة المنزل - تقف النبضات نهائيا»

وقالت إنه في حالة استمرار تشغيل النبضات مع فصل فيش كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل يكون هناك تسريب كهرباء ويجب استدعاء فني صيانة متخصص في مجال الكهرباء.