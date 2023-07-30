وزير الصحة: 4 إجراءات حكومية للتعامل مع الزيادة السكانية

كتب - أحمد جمعة:

حدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، 4 إجراءات مباشرة تعمل عليها الدولة المصرية للتعامل مع الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأوضح وزير الصحة أن القضية السكانية باتت تفرض نفسها علينا جميعاً ضمن أولويات عملية الإصلاح

والبناء، حيث تعمل الدولة، على:

1- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية وإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات النمو السكاني.

2- تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية.

3- إعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري.



4- تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين

المناطق الجغرافية.