مصدر حكومي: أكثر من 80% من الموظفين سيعملون من المنزل يوم الأحد
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر رفيع المستوى داخل وزارة التنمية المحلية آليات تطبيق قرار عم الموظفين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع ونسبة من ينطبق عليهم هذا القرار سواء في الوزارة أو المحافظات.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، إن تطبيق قرار رئيس الوزراء بشأن عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع يشمل كل الجهات الحكومية عدا القطاعات والإدارات المرتبطة بالتواصل المباشر مع المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن أكثر من 80% من موظفي الجهاز الإداري في الدولة سيعملون من المنزل يوم الأحد بشكل أسبوعي في حين يتبقى أقل من 20% ستعمل من مقار العمل بسبب تواصلها المباشر مع المواطنين.
وتابع المصدر أن هذا القرار يستمر تطبيقه لمدة شهر كامل وهو شهر أغسطس القادم، وربما يمتد إلى أول أسبوعين من شهر سبتمبر القادم وذلك إذا ما استمرت الظروف الراهنة كما هي، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.
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