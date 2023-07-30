وزير الصحة: مصر تحتل المركز 14 عالميا من حيث عدد السكان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك دعما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضايا الصحة والسكان، والتي وضعها على رأس أولوياته الأساسية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأوضح وزير الصحة أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد مشاركة صانعي القرار على المستوى الإقليمي والدولي وممثلي الدول والعديد من المؤسسات الدولية ورواد الأعمال وشركات الأدوية.

وأكد أن الزيادة السكنية تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية والحياة الكريمة، وبالتالي نحتاج إلى وقفة حقيقية للتعامل معها.

وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تحتل المرتبة 14 على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان، بالنظر لوجود 105 ملايين نسمة حاليا.