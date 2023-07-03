ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023.

وتوقعت الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

وتابعت: "هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.