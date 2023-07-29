السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة سان بطرسبرج

كتب- محمد نصار:

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عودة الرئيس عبد الفتاح السيس، اليوم السبت، إلى أرض الوطن قادما من روسيا.

وقال متحدث الرئاسة، عبر صفحته على فيسبوك، قبل قليل: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع القادة، خلال الاجتماع، مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن إفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي.

وتم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.