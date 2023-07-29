وفاة الشاعر عبد الحفيظ طايل بعد صراع مع المرض

كتب- محمد شاكر:

توفي اليوم، الشاعر عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، حيث نعاه عدد من المثقفين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على رأسهم الشاعر والمؤرخ الفني شعبان يوسف.

وكان الشاعر عبد الحفيظ طايل يعاني من مشاكل في القلب أدت إلى وفاته.

والشاعر عبد الحفيظ طايل ينتمي إلى جيل التسعينات، من حيث إنتاجه الشعري الذي تمثل في دواوينه، وعمله الروائي الوحيد، والتي تمثلت في الأعمال التالية: يحدث، هيئة قصور الثقافة إبريل 1999، حكايات الشرفة، أرابيسك 2010، عائلة يموت أفرادها فجأة ميريت 2020، فقة الانتهاك، نص روائي ابن رشد للنشر 2015، مدمن الغناء ميريت 2022.​