هل يتم تغيير مواعيد غلق المحلات والمقاهي بعد قرارات ترشيد الكهرباء؟.. مصدر يُجيب

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية استمرار العمل في الأيام الحالية بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والورش والمولات المطاعم والكافيهات دون أي تغيير، بعد قرارات الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة القادمة.

وجاءت المواعيد الصيفية للمحال العامة والتي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة قبل أشهر على النحو التالي:

1- يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

3- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

4- يستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.