التنمية المحلية: تنسيق مستمر مع المحافظات بشأن خطة ترشيد الكهرباء



كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، متحدث الوزارة، أنه يتم متابعة قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء وفق الخطة المطبقة منذ عدة أشهر على مستوى جميع المحافظات.

وقال قاسم، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إنه يوجد تنسيق مستمر مع المحافظات بخصوص هذا الأمر وفقًا لآخر مجلس محافظين تم عقده.

وتطبق الحكومة بداية من العام الجاري، بعيدا عن أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية في الوقت الحالي بسبب الموجة شديدة الحرارة، خطة على مستوى المحافظات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن اليوم الخميس، عن قرارات جديدة يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء شملت ترشيد الإدارة العامة للشوارع والمباني الحكومية والمباني الخدمية، وعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل اعتبارا من الأحد 6 أغسطس.

كما تضمنت القرارات الجديدة أن تُلعب المباريات الرياضية قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة، والتوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك.