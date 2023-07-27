"الكهرباء" تستبعد تخفيف الأحمال في الفترات الصباحية بمحافظات الصعيد
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لبحث آخر السبل والمستجدات الجاري اتخاذها تجاه خطة تخفيف الأحمال.
وأضافت المصدر لمصراوى، أن وزارة الكهرباء ستقوم بوضع برنامج لتخفيف الأحمال على الكهرباء في محافظات الصعيد خلال الأيام المقبلة، للتيسير على المواطنين في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم عدم قطع التيار صباحاً وتخفيف الأحمال فقط في المساء.
وأوضحت مصادر خاصة، أن الحكومة تدرس أن يكون تخفيف الأحمال بمحافظات الصعيد خلال الفترة المسائية بدلًا من الصباحية، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة على تلك المحافظات أثناء الفترة الصباحية.
يأتي هذا فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استمرار الوزارة، في أعمال تخفيف الأحمال لحين عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها وانخفاض الضغط على الشبكة، وبالتالي انخفاض كميات الوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة.
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