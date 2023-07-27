القومي للبحوث يطلق قافلة صحية لمحافظة الجيزة

كتب- عمر كامل:

أطلق المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، قافلة طبية لحى الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية بالمركز برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود.

ويأتي تنظيم هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل التي يطلقها المركز القومي للبحوث لدعم القرى الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى للمركز، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين فى القرى الأكثر فقرًا.

وأشار الدكتور حسين درويش إلى أن القافلة ضمت نخبة من الأطباء في تخصصات: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، أمراض ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعي، المخ والأعصاب، والرمد، مضيفًا أنه تم صرف الأدوية مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وأضاف درويش أنه رافق القافلة العيادات المجهزة المتنقلة التابعة للمركز القومي للبحوث (عيادة طب الفم والأسنان، وعيادة الأمراض الباطنية، وأمراض النساء والتوليد)

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