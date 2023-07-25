الطقس.. الأرصاد: الحرارة 42 على القاهرة والرطوبة تصل 90 % على هذه المناطق
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وموعد انتهاء تحسن الأحوال الجوية وانتهاء الموجة الحارة.
وقالت غانم، إن البلاد تشهد استمرارا لموجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأضافت أن درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 42 درجة بينما الحرارة التي تقاس في الظل تصل لـ38 درجة، لافتة إلى أنه يوجد هدوء في سرعات الرياح.
وتابعت: "يوجد اضطراب في حركة الأمواج، ولذلك يجب على المتواجدين على السواحل الشمالية توخي الحذر".
وأكدت غانم أنه يوجد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة والتي تصل لـ 90% على القاهرة الكبرى، والتي تتسبب في الإحساس الشديد بالحر.
ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وتناول كميات كبيرة للمياه.
وعن موعد تحسن الطقس أكدت أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستنكسر حدة موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وسنعود للأجواء الصيفية المعتادة في هذا التوقيت.
سوق مصراوى
-
أفضل كشاف ومروحة ومبرد هواء يعمل بالبطارية لمواجهة انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: