الطقس.. الأرصاد: الحرارة 42 على القاهرة والرطوبة تصل 90 % على هذه المناطق

تحذير للمصطافين.. الأرصاد تتوقع نشاط رياح على شواطئ 4 مناطق اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وموعد انتهاء تحسن الأحوال الجوية وانتهاء الموجة الحارة.

وقالت غانم، إن البلاد تشهد استمرارا لموجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت أن درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 42 درجة بينما الحرارة التي تقاس في الظل تصل لـ38 درجة، لافتة إلى أنه يوجد هدوء في سرعات الرياح.

وتابعت: "يوجد اضطراب في حركة الأمواج، ولذلك يجب على المتواجدين على السواحل الشمالية توخي الحذر".

وأكدت غانم أنه يوجد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة والتي تصل لـ 90% على القاهرة الكبرى، والتي تتسبب في الإحساس الشديد بالحر.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وتناول كميات كبيرة للمياه.

وعن موعد تحسن الطقس أكدت أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستنكسر حدة موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وسنعود للأجواء الصيفية المعتادة في هذا التوقيت.​