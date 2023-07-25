نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة لـ6 أيام مقبلة

كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءً من غد الثلاثاء الموافق 25 يوليو، حتى يوم الأحد 30 يوليو 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما أشارت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

طقس الثلاثاء..

تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.



يسود نشاط الرياح على شواطئ «مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية»، وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من «2 إلى 3» متر.



طقس الأربعاء والخميس..

تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.



طقس الجمعة..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



طقس السبت والأحد..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.