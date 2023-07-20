تخطى حاجز الـ 35 جنيهًا.. "الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع الثوم في الأسواق

كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار الثوم في الأسواق لتتروح ما بين ٣٠ إلى 35 جنيها للكيلو في الأسواق.

وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن الثوم متوافر بكميات كبيرة بأسواق العبور، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعره سبب تخزينه من شهرين لـ3 أشهر فى فترة موسمه.

وأضاف "نجيب"، لمصراوي، أن سياسة العرض والطلب هى التى تحكم السوق.

وتابع: "أغلب منتجي الثوم في مصر يطالبون بضرورة وقف الثوم الصيني"، مؤكدًا أن الثوم المصري يتم تصديره للخارج نظرًا الجودة العالية.

ومع ارتفاع أسعار الثوم، وفرت السلاسل الغذائية الكبرى وعدد من محلات بيع الخضراوات، عبوات بأوزان نصف الكيلو من الثوم، وسجل ثوم احمر بلدي وزن 500 جرام سعر 38.48 جنيه، ثوم بلدي أبيض وزن 500 جرام بسعر 29.98 جنيه، يوم صيني وزن 500 جرام بسعر 62.48 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور مهران النجار أستاذ الخضر بقسم البساتين بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، أنه يوجد 3 أسباب : اولاً الاهتمام بزراعة القمح على حساب مساحة محصول الثوم، ثانياً التصدير للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلي، ثالثًا زيادة السكان والطلب المحلي .