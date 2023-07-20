"مصر السيادي": الزراعة والصناعات الغذائية من أبرز القطاعات المهيأة للاستثمار

كتب- إسلام لطفي:

قدم أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عرضًا للمصريين بالخارج، تضمن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية، وآليات جذبهم للسوق المصرية، وكذلك ما تم في عمليات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو عرضت للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما.

واستعرض الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، وبجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الهجرة عبر "الفيديو كونفرنس"، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبعض أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

وأضاف أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي الاقتصاد المصري القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار.

وتابع أن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية و"الهيدروجين الأخضر"، وتحلية المياه، والمناطق اللوجستية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات المهيأة للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة، حيث إن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقى يتم بيعه فى السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع الهام.

وأضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري.

وأكد المرونة فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح، هذا بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، كذلك المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

ولفت إلى أن الصندوق السيادي يسعى إلى التعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر من الأفراد ومن ثم فإن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي لتمثل استثمارات المصريين مع الكثير من المؤسسات في الدولة.