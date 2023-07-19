البابا تواضروس يكرم المتميزين في الابتدائية والإعدادية من أبناء كنائس الإسكندرية
كتب- إسلام لطفي:
كرم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، المتميزين من أبناء قطاع كنائس غربي الإسكندرية في الشهادات الابتدائية والإعدادية والفائزين في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية على مستوى الإدارات التعليمية بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي عقد مساء اليوم في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببشاير الخير 3 بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية.
وألقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غربي الإسكندرية، كلمة ترحيب بالبابا، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة البابا لكنيسة بشاير الخير ٣ مشيرًا إلى أنها رابع زيارة للكنيسة، طالبًا من قداسته تكرار الزيارة لافتقاد شعب المنطقة.
وعبر الحاضرون من أبناء الكنيسة عن فرحتهم بزيارة البابا لكنيستهم وأطلقت بعض السيدات الزغاريد تعبيرًا عن الفرحة.
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