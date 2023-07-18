تصل لـ42 درجة.. حالة الطقس المتوقعة للمدن الساحلية غدًا
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كتب- مصراوي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، غدًا الأربعاء 19 يوليو ٢٠٢٣، وأيضا حالة البحر المتوسط والأحمر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات المدن الساحلية:
المدينة العظمى الصغرى
دمياط 35 26
رأس سدر 41 26
كاترين 37 18
الطور 38 26
طابا 38 27
شرم الشيخ 42 29
الاسكندرية 33 24
العلمين 32 24
مطروح 32 25
رأس غارب 41 28
الغردقة 42 28
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
سوق مصراوى
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