الخدمة متاحة طوال اليوم.. الخط الساخن لتقديم الشكاوى عن انقطاع التيار الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

يبحث المواطنون عن كيفية التقدم بشكوى لوزارة الكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، في ظل الارتفاع الكبير درجات الحرارة.

ويستعرض "مصراوى" خلال السطور التالية الخط الساخن لأعطال الكهرباء المخصص لتلقي شكاوى المواطنين في الموجة الحارة.

تتيح الوزارة خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء رقم 121، وهي خدمة متاحة على مدار 24 ساعة، وتتيح تواصل كامل للرد على الشكاوى والاستفسارات حول انقطاع الكهرباء.

الخطوط الساخنة لخدمات الكهرباء المتنوعة:

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن المتأخرات: 7021..

وفيما يتعلق بطرق التواصل مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء:_

ويمكن التواصل مع وزارة الكهرباء للإبلاغ عن الأعطال بسبب الموجة الحارة من خلال عدة طرق يوفرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل أي مشكلة.

- تقديم شكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، على النحو التالي:

_يقوم الشاكي بإستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

_إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.

_يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباءوحماية المستهلك 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي:_

-الاتصال على رقم 23421475، والداخلي 154.

-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز اضغط هنا.

-من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5.

-من خلال البرید، وعنوانه: ص.ب. 73 بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

-من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 2342179.

-التوجه إلى مقر الجھاز الكائن بـ1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.