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محافظ الجيزة: ضبطنا 4.5 طن دواجن وأسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك

07:30 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
محافظ الجيزة: ضبطنا 4.5 طن دواجن وأسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك

محافظ الجيزة أحمد راشد

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الجيزة- أ ش أ

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم ضبط 4.5 طن مقطعات دواجن وهياكل مفرومة وكبدة وأسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ، اليوم الثلاثاء، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة المحافظة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، وذلك في البدرشين والوراق وإمبابة والمنيب .

وأكد راشد استمرار جهود تمشيط الأسواق والمحال والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

وأضاف أن المضبوطات شملت 2860 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و250 كجم مفروم دواجن ومقطعات دواجن بثلاجة بالبدرشين، و1250 كجم مفروم هياكل دواجن بثلاجة بشارع الغاز بالوراق.

وأوضح أنه تم أيضًا ضبط 500 كجم أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة بمخزن بالمنيب، و750 كجم كبدة ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بحي إمبابة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 5 محاضر مخالفة.

ووجه الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حزم لأية مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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Asha

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محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أحمد راشد دواجن وأسماك ولحوم غير صالحة مديرية الطب البيطري التموين

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