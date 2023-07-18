الحمى القلاعية.. عدد جديد لـ"الزراعة" عن جهود المديريات والطب البيطري- إنفوجراف وفيديو

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ١٠٢ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١١ حتى ١٧ يوليو الجاري.

وعقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة اجتماعًا مع مديري الإدارات المركزية البيطرية، للوقوف على استعدادات حملة تحصين الماشية، وتم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بمدينة السلام بالاشتراك مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و963 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحومًا ومصنعات لحوم ودواجن ودهونًا حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأعلنت انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتم عقد 16 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمطبقي المبيدات، كما تم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية، للوقوف على الحالة العامة للمحصول.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية قافلة زراعية بالاشتراك مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، استهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، وتم إزالة عدد (35) حالة تعد على الأراضي الزراعية، فضلًا عن المرور على الزراعات الصيفية بمركز منوف.

وتفقد مسؤولو مديرية الزراعة بالدقهلية زمام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية للاطمئنان على المحاصيل القائمة وزراعات المانجو، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعاونية بالمراكز؛ لمناقشة موقف صرف مستلزمات الإنتاج، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وعقدت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ اجتماعًا مع مديري الإدارات الحقلية ورؤساء أقسام الوقاية؛ استعدادًا للحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 1900 كجم لحومًا وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية؛ حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة عدد حالة تعدٍّ في المهد في زمام جمعية الزهراء الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح المرور على الزراعات بنطاق الإدارة الزراعية بالحمام، وعقد لقاءات مع المزارعين، وتم تنفيذ مدرسة حقلية، حيث تم تدريب (١٥) مزارعًا على عمليات الخدمة المناسبة لمحصول الذرة الشامية.

وواصلت مديرية الطب البيطري انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور على القطاع الزراعي بالمحافظة، ومراجعة موقف المزارع السمكية، كما تم متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، والزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، وتوزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية، والمرور على حقول برنامج تحميل محصول السمسم على القطن.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية بنواحي المحافظة، والجمعيات الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، وأطلقت مديرية الطب البيطري، الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط متابعة الزراعات الصيفية، ومتابعة زراعات الخيار بالصوب الزراعية.

واستقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وتم عقد ورشة عمل لمناقشة سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء، وتفقد عدد من المواقع والأنشطة الزراعية المختلفة بمحطة بحوث الصحراء، وعقد لقاءات مع المزارعين.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، قافلة بيطرية علاجية بمدينة إسنا، كما تم تنظيم ندوة إرشادية لتوعية المربين بأهمية تحصين الماشية، وتم عقد اجتماع مع الأطباء البيطريين، استعدادًا للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.