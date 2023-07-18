"زراعة الشيوخ": التحالف الوطني للعمل الأهلى يسرع من خطوات التنمية



كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد خطوة مهمة تستهدف تنظيم وتعظيم دور العمل الأهلي في مصر وتحقيق أقصى استفادة مجتمعية منه.

وأضاف "الجبلي"، أن فكرة تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي، تأتى في وقتها لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه البلاد في ظل تمسكها بخطتها التنموية، مشيدًا بمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن إنشاء التحالف.

وأوضح أن قطاع العمل الأهلي يعد الضلع الثالث المشارك في تنمية البلاد بالتعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي كان يتطلب تنظيم الاستفادة منه بشكل أفضل، لاسيما وأنه يوجد في مصر نحو ٥٧ ألف جمعية أهلية من بينها أكثر من ٣٠ ألف جمعية أنهت إجراءات تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من تلك الجمعيات من قبل إلا أن آثارها ليست على المستوى المأمول نظرًا لعدم التنسيق.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ذلك التحالف في الإسراع في خطوات التنمية بالبلاد، من خلال تنظيم المشاركة في المشروعات التنموية التى يحتاجها المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة من جهود ذلك العمل الأهلي.