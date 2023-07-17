وزيرة الهجرة لـ"مصراوي": شرح تفاصيل الطروحات الحكومية للمستثمرين المصريين بالخارج خلال أيام

كتب- إسلام لطفي:

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنَّها ستعقد جلسة مع المستثمرين المصريين في الخارج، خلال الأيام المقبلة، لشرح التفاصيل الكاملة عن برنامج الطروحات الحكومية، لأنهم لا يعرفون عنه إلا من الصحف ولا يعرفون ماهيته.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي": اتفقنا مع وزيرة التخطيط والصندوق السيادي، حتى يتحدثون عن برنامج الطروحات، لتوضيح ما هي الفرص وما هو متاح ويعرض على المستثمرين ما يريدون معرفته.

وأشارت إلى أنها محاولة من وزارة الهجرة، في المساعدة في دعم فرص الاستثمار بشكل أفضل، وأن يكون من يشتري من المصريين.

وأضافت: البرنامج عظيم والكثير من المؤسسات العملاقة الناجحة مطروحة، وكما يوجد فرص للمصريين في الداخل وكل رجال الأعمال في الخارج يكون هناك عرضًا للمصريين في الخارج للاستماع بشكل مباشر.

ولفتت إلى أن برنامج "ساعة مع الوزيرة" التي تتواصل خلاله مع المصريين بالخارج، يعرض فيه كل ما هو فائدة للمصريين في الخارج.

واستطردت: ليس لدينا أدنى مانع أن أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة، تتحدث عن أي نوع من أنواع الخدمات من خلالنا، ونطرحه من خلال جولاتنا والبرامج وصفحاتنا على السوشيال ميديا.