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BBC

ما هي ظاهرة "القبة الحرارية"؟.. الأرصاد توضح

11:22 م الأحد 16 يوليه 2023
ما هي ظاهرة "القبة الحرارية"؟.. الأرصاد توضح

القبة الحرارية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظاهرة "القبة الحرارية".

وأوضحت أن القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح.

وأضافت: "تحجز القبة الحرارية الهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه "الصوبة الزجاجية".

ولذلك تعمل القبة الحرارة على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة زيادة سطوع أشعة الشمس.

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