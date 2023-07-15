الطقس.. الأرصاد تكشف سر المقولة الشهيرة "سحابة صيف وتعدي"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن جملة "سحابة صيف وتعدي"، دائمًا ما تقال في المثل عند حدوث مشكلة أو سوء تفاهم وينتهى سريعاً.

وأضافت: "السؤال هنا لماذا السحابه التي تحدث في فصل الصيف بالأخص؟.. وهل هذا المقولة صحيحة أم لا؟" موضحة: "صحيح جدا ربط هذه المقولة بسحب فصل الصيف".

وتابعت: "السحب المتكونه في فصل الصيف تظهر صباحاً وسرعان ما تنقشع مع ارتفاع الحرارة حيث أشعة الشمس تعمل على تبخرها سريعًا وهذا ما يحدث عندنا في فصل الصيف".

وأشارت إلى أنه في فصل الصيف هناك سحب نراها في السماء تكون شكلها جميل وتسمى "السحب الركامية"، وهى سحب منخفضة الارتفاع تكون كبيرة بيضاء منتفخة أقرب مثال لها تكون على شكل القطن، وهى تساعد على حجب أشعة الشمس جزئياً فى أول النهار وعندما تشتد حرارة الشمس سرعان ما تتبخر.

واختتمت: "هذه السحب تكون إشارة الى الطقس الجيد، وهى فعلا سحابة صيف وبتعدي".