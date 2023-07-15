إعلان توظيف.. صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن فرص عمل جديدة



كتب- محمد سامي:

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية: (الشرقية - دمياط - سوهاج - أسوان).

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم من خلال الدخول على رابط موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من هنا.

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية من هنا، أو على البريد الإلكتروني التالي: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg).

ويتم إرسال السيرة الذاتية موضحا بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال بمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأعلى تقديرا، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.