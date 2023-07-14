يستحق الأفضل.. جمال شعبان يطالب مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة



كتب- محمد شاكر:

طالب الدكتور جمال شعبان، طبيب القلوب الشهير، ورئيس معهد القلب الأسبق، مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة بالكامل.

وقال "شعبان"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على مجلس إدارة الزمالك أن يستقيل بالكامل لتحل محله إدارة واعية خلوقة احترافية يكون شغلها الشاغل تطوير الرياضة بالنادي وليس إشعال الصراعات وإثبات العنتريات الجوفاء".

وتابع: "الزمالك يستحق إدارة أفضل".