يستحق الأفضل.. جمال شعبان يطالب مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة
كتب- محمد شاكر:
طالب الدكتور جمال شعبان، طبيب القلوب الشهير، ورئيس معهد القلب الأسبق، مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة بالكامل.
وقال "شعبان"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على مجلس إدارة الزمالك أن يستقيل بالكامل لتحل محله إدارة واعية خلوقة احترافية يكون شغلها الشاغل تطوير الرياضة بالنادي وليس إشعال الصراعات وإثبات العنتريات الجوفاء".
وتابع: "الزمالك يستحق إدارة أفضل".
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