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BBC

يستحق الأفضل.. جمال شعبان يطالب مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة

07:30 م الجمعة 14 يوليو 2023
يستحق الأفضل.. جمال شعبان يطالب مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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كتب- محمد شاكر:
طالب الدكتور جمال شعبان، طبيب القلوب الشهير، ورئيس معهد القلب الأسبق، مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة بالكامل.

وقال "شعبان"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على مجلس إدارة الزمالك أن يستقيل بالكامل لتحل محله إدارة واعية خلوقة احترافية يكون شغلها الشاغل تطوير الرياضة بالنادي وليس إشعال الصراعات وإثبات العنتريات الجوفاء".

وتابع: "الزمالك يستحق إدارة أفضل".

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