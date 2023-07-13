26 كاميرا و"درون".. مصدر يكشف تفاصيل نقل مباراة الأهلي والزمالك

كتب- إسلام لطفي:

كشف مصدر بالتليفزيون المصري، تفاصيل نقل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، التي تُقام مساء اليوم الخميس.

وقال المصدر، في تصريح لمصراوي، إن المباراة ستنقل باستخدام الوحدة الـ24 بتقنية 4k، وأكثر من 26 كاميرا تحت إشراف مجموعة من المخرجين، علاوة على وجود درون وواير وستيدي كام، وكاميرات إن جول.

وأشار إلى التزام التلفزيون المصري، بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة تجاه الفريقين، مؤكدًا أن التلفزيون المصري يرفع شعار "لا للتعصب" وفق توجيهات رئيسة التليفزيون نائلة فاروق.

وأوضح أنه هناك تنسيقا كاملا بين قناة أون تايم سبورت والشركة المتحدة للإعلام والتليفزيون المصري، لخروج المباراة بأفضل صورة وبالشكل الذي يليق بمصر.​