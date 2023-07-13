الصحة تكشف أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري وطرق علاجه
كتب- أحمد جمعة:
قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من الإرشادات حول أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري وطرق علاجه، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الموجة الحارة التى ستشهدها مصر اليوم وتستمر حتى الأيام المقبلة.
وقالت الوزارة فى منشور لها؛ إن الإجهاد الحرارى غالبًا ما يصيب الأشخاص المعرضون للشمس أو الحرارة فترة طويلة.
وأوضحت أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل فى؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى قرابة 39 درجة، فقدان سوائل الجسم، اضطراب الوعى، الإغماء، القىء، المغص.
طرق علاج الإجهاد الحرارى
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدة طرق لعلاج الإجهاد الحرارى تتمثل فى:
- خفض درجة حرارة الجسم بتبريد الجسم أو تعريضه للهواء البارد أو استخدام كمادات الثلج.
- تبريد داخلى عن طريق غسل المعدة والأمعاء بالماء البارد من خلال المستقيم.
- الحالات شديدة الإصابة قد تحتاج للحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات واستعمال المحاليل الوريدية وأخذ خافض الحرارة عن طريق الوريد.
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