الأوقاف: الإدمان الإلكتروني آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم وقدراتهم
القاهرة- أ ش أ:
أكد علماء وأئمة الأوقاف أن الإدمان الإلكتروني آفة تعصف بعقول الأطفال وتدمر طاقاتهم وقدراتهم وتسلب أرواحهم، وتؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والعقلية للطفل، كما تؤدي إلى الانحراف والسلوكيات الخاطئة.
جاء ذلك خلال مناقشة علماء وأئمة الأوقاف قضية: "مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال" في إطار فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي الذي تعقده الأوقاف في 27 محافظة الثلاثاء من كل أسبوع.
وأشار العلماء - بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء - إلى أن الإدمان الإلكتروني نوع من أنواع الاضطرابات التي يعاني منها بعض الأطفال، مما يقتضي تعاون المجتمع لترشيد تعرض النشء والشباب للأجهزة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز اكتشاف المواهب ورعايتها، بما يتيح للنشء توزيع الوقت واستثماره بطريقة فعالة وآمنة بعيدا عن الإدمان الإلكتروني.
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