مصر تفوز بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو
كتب- عمر كامل:
هنأ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (UNESCO-IOC) عن المجموعة الخامسة (الدول الإفريقية والعربية).
ويمثل فوز دعمرو زكريا حمودة بهذا المنصب عن الدول الإفريقية والعربية، دورًا حيويًا مهمًا في دعم فريق التنسيق الحكومي الدولي لنظام الإنذار المبكر من تسونامي والتخفيف من آثارها في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة (ICG / NEAMTWS).
جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لليونسكو، هى هيئة مستقلة داخل منظمة الأمم المتحدة، وتعد اللجنة الوحيدة داخل المنظمة المختصة بعلوم البحار، وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات؛ من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة معترف بها من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها المنظمة الدولية المختصة في مجالات البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية.
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