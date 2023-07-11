البرلمان يوافق على اتفاقية التعاون الإقليمي الإفريقي في مجال التكنولوجيا النووية

القاهرة - أ ش أ:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل خمس سنوات.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسة الاثنين الموافق 10 يوليو الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل خمس سنوات، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى تعديل شروط الانسحاب من عضوية "AFRA"، لتكون عضوية الدولة مستمرة دون تجديد إلى ما لا نهاية، إلا في حال طلب الدولة الانسحاب الرسمي من الاتفاق، وذلك خلال ستة أشهر قبل الانسحاب.​