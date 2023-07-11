"الصبر والصلاة".. طبيب شهير يحدد 10 وصايا للحماية من الجلطات

كتب- إسلام لطفي:

حدَّد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، 10 وصايا معتبرًا إياها "نافعات للحماية من الجلطات".

وذكر في منشور له عبر "فيسبوك": الحماية من الجلطات بتبتدي من الطفولة مش من بعد سن الـ ٤٠، عشان نحمي نفسنا من الجلطات لازم نلتزم قدر الإمكان بتنفيذ الوصايا العشر.

وتمثلت الوصايا الـ10 في:

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة "اليمن الصناعي" وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن والسمنة.

‏‎٣- الرياضة المنتظمة والمشي ٤٥ دقيقة يوميًّا.

‏‎٤- تنظيم الغذاء: إفطار مبكر وغداء لا يتعدى الساعة ٥ مساءً وعشاء خفيف "زبادي وثمرة فاكهة" الساعة ١٠ مساءً أو دون عشاء.

٥- النوم بكمية وكيفية كافية .

‏‎٦- لا تدخن ولا تجالس المدخنين.. تجنب التدخين تمامًا وجميع أنواع المخدرات.

‏‎٧- في حالة وجود عوامل الخطورة، التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول واليوريك آسيد أو الصدفية.. يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والعلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.

٨ - حتى الشخص السليم تمامًا ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري وإجراء بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي، الكولسترول، اليوريك آسيد، وظائف الكلى وظائف الكبد، صورة الدم الكاملة، نسبة ڤيتامين د، وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية، لأنه كلما كان اكتشاف الأمراض مبكرًا كان العلاج أكثر فاعلية وكانت المضاعفات أقل.

٩- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيًّا للبعد عن التلوث لكسر روتين الحياة وتخفيف ضغوط العمل، لأن هذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية وإعادة شحن الطاقة الإيجابية والإقبال العمل بعد ذلك بشكل أفضل وأكثر صفاءً.

١٠- تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان واستعينوا بالصبر والصلاة.

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