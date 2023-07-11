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"غرب الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

12:30 ص الثلاثاء 11 يوليو 2023

شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة من درجة مدير عام ذات الربط ١٢٥ وهي كالتالي:-

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات (محطة كهرباء دمنهور).

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات (محطة كهرباء سيدى كرير).

- مدير عام الإدارة العامة لشئون المحطة (محطة كهرباء أبو قير الجديدة).

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية (قطاع الشئون الفنية).

- مدير عام الإدارة العامة لحسابات المخازن (قطاع الحسابات المركزية).

- مدير عام الإدارة العامة للمشتريات المركزية (قطاع المشتريات والمخازن).

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سوق مصراوى

كهرباء غرب الدلتا شغل وظائف فرص عمل

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