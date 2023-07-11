"غرب الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة من درجة مدير عام ذات الربط ١٢٥ وهي كالتالي:-

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة الغلايات (محطة كهرباء دمنهور).

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات (محطة كهرباء سيدى كرير).

- مدير عام الإدارة العامة لشئون المحطة (محطة كهرباء أبو قير الجديدة).

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية (قطاع الشئون الفنية).

- مدير عام الإدارة العامة لحسابات المخازن (قطاع الحسابات المركزية).

- مدير عام الإدارة العامة للمشتريات المركزية (قطاع المشتريات والمخازن).