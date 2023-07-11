"عايز تسافر بأرخص سعر".. تعرف على أسهل طرق حجز تذاكر الطيران



كتب - محمد عبيد:

"عايز تسافر بأرخص سعر"، عبارة انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث كثير من الركاب عن أرخص الأسعار لتذاكر السفر خاصة بعد ارتفاعها بسبب زيادة أسعار الوقود علي مستوى العالم

ويقدم "مصراوي" نصائح لاختيار أرخص الأسعار على مختلف رحلات الطيران.

عدة طرق تحقق لك أرخص أسعار لتذاكر الطيران خاصة أن هناك منافسة شرسة ما بين شركات الطيران الوطنية التابعة للدولة والشركات الخاصة المملوكة لأفراد ومؤسسات، وهامش الربح في الطيران لا يتجاوز 7‎% وهي نسبة ضئيلة لأي صناعة أخرى بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل الطائرات والأطقم الطائرة والعاملين بالقطاع وقطع الغيار والرسوم المسددة للمطارات والملاحة الجوية.

لذلك أسعار التذاكر لاتختلف بحجم كبير بين الشركات وتكون بمعدل من 100 إلى 500 جنيهًا، ويكون التركيز على حجم الخدمات المقدم للركاب مثل السماح بحمل حقيبة واحدة أو حقيبتين أثناء الرحلة، وتقديم وجبه له علي الطائرة أو وجبتين أثناء الرحلات الطويلة، وسائل التسلية المقدمة للراكب طول الرحلة مثل حجم المقعد، والشاشات المتاحة له والموجود بها أفلام ومسلسلة وغيرها من الترفيه، الـ USB الموضوع أمام الراكب لشحن الموبايل.

وعليك الاستعانة بمحركات البحث وهو الخيار الأول حاليًا لأن كل شركة طيران تضع أرخص الأسعار على المناطق المراد الوصول إليها وفي الأغلب تكون أماكن ليس عليها اقبالا كبيرا، أو أماكن عليها إقبال كبير لكن متاح لشركة الطيران سعة مقعدية كبيرة على سبيل المثال رحلات دبي هناك 3 رحلات يوميًا لشركة مصر للطيران و3 رحلات يوميًا للخطوط الإماراتية، مما يجعل المنافسة كبيرة ولكن الأسعار شبه ثابتة ولا يوجد بها اختلاف كثير.

الطريقة الثانية الحجز عن طريق وكلاء السفر وأحيانا يكونوا أرخص من مكاتب شركات الطيران نفسها وذلك بسبب حصولهم على سعة مقعدية من شركات الطيران سنويًا بأسعار قليلة مما يجعل أسعار التذاكر لديهم أقل من الشركات ويحققون هامش ربح بسيط، ووكلاء السفر من أهم أذرع شركات الطيران لسرعتهم في التسويق وتحقيق المكاسب للشركات.

الطريقة الثالثة من خلال "الكول سنتر" الخاصة بكل شركة طيران يمكنك الاتصال به وطلب أرخص سعر من الشرائح السعرية الـ16 لدى أغلب شركات الطيران، وكلما كان سفرك قبل الرحلة بفترة طويلة يمكن الحجز على أقل درجة.

الطريقة الرابعة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بكل شركة، وحاليًا كل الشركات أدخلت اللغة العربية على مواقعها الخاصة للتيسير على الركاب وحجز التذاكر والدفع من خلال الموقع، ويتم إرسال التذكرة إلى البريد الإلكتروني الخاصة بك والمسجل على الموقع.

الطريقة الخامسة والتقليدية هي التوجه إلى مكتب مبيعات الشركة والتحدث مباشرة الي موظف المبيعات والحجز منه أو تعديل موعد السفر على تذكرة محجوزة، ويلجأ إليها حوالي نصف الركاب لضمان عدم حدوث أي أخطاء أثناء الحجز، وكذلك لضمان الحصول على أقل سعر يمكن السفر عليه.