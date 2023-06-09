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موعد ومكان جنازة والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

05:44 م الجمعة 09 يونيو 2023
موعد ومكان جنازة والدة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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تقام غدًا السبت الموافق ١٠ يونيو، جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحه بالوفاء والأمل.

وتُوفيت اليوم الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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جنازة والدة مدبولي والدة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مسجد المشير طنطاوي

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