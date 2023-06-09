الأحد المقبل.. مها الغنام وأحمد حلمي في لقاء كتابات جديدة بالمركز الدولي للكتاب

كتب- محمد شاكر:

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في السادسة مساء الأحد المقبل، فعالية شهرية بعنوان «لقاء كتابات جديدة»، يقدم من خلالها الكاتبات والكتاب الذين نشروا أعمالهم في سلسلة كتابات جديدة بالهيئة، تجاربهم الإبداعية.

أولى ندوات الفعالية الجديدة مع القاص أحمد حلمي ومجموعته القصصية (أحوال المحبين)، والشاعرة د. مها الغنام وديوانها من شعر العامية المصرية (روح بتعزف ع الكمان)، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة.

أحمد حلمي: حاصل على بكالريوس علوم حاسب من كلية الحاسابات والمعلومات - جامعة الزقازيق. مدون في عدة مدونات شخصية (2007 - 2016)، (نافذة على الحقيقة - خاطرة من قلب القاهرة - هرطقات فيلسوف الغبرة) مترجم وكاتب تقني (تكنولوجيا المعلومات) (مدونة خطوط) (2013 - 2016 )، ناقد أدبي وكاتب حر في عدة مجلات ثقافية و مواقع الكترونية.

نشر له أعمال "الفتيات لا تحب فصل الربيع" - مجموعة قصصية مشتركة - دار ضاد للنشر والتوزيع – 2016، "من أحوال المحبين" - قصص – سلسلة كتابات جديدة بالهيئة العامة للكتاب – 2020، "مصر المبدعة" - كتاب مشترك - سلسلة الأبحاث الكاملة للمؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة 2021، حصل على جوائز: المركز الأول في مسابقة سوريا الدولية للقصة القصيرة من المؤسسة العربية الأوربية للسلام بهولندا – 2021، المركز الثاني في المسابقة الأدبية السنوية للشباب فرع القصة القصيرة من مركز طلعت حرب الثقافي بالقاهرة 2021.

أما مها الغنام: صيدلانية شاعرة وكاتبة قصة قصيرة- صدر لها مجموعتان قصصيتان: حقيبة يد- أحلام مرتبكة تتسكع فى شوارع المدينة، كما صدر لها أربعة دواوين: كدبة- صوت الفراشات- روح بتعزف ع الكمان- بغزل فى عيونك أشعارى.

منير عتيبة: قاص وروائي وناقد وشاعر مصري، مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، صاحب مشروع (تقرير الحالة السردية المصرية 2001-2020م) ومشروع مصر المبدعة (2015-2020م).

أصدر أكثر من 50 كتابًا في القصة والرواية والقصة القصيرة جدًا والشعر والنقد الأدبي وأدب الأطفال وغيرها، كتب عددًا من المسلسلات والتمثيليات والبرامج الإذاعية بالإذاعات المصرية وإذاعة صوت العرب من أمريكا، أعد وقدم برنامج (حوار فكري) لقناة البابطين التليفزيونية الكويتية.