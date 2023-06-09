رئيس "صحة الشيوخ" يشيد بجولة الرئيس الافريقية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بجولة الرئيس الإفريقية، التي بدأت بدولة أنجولا وانتهت بزيارة زامبيا للمشاركة في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

وأكد رئيس لجنة الصحة و السكان بمجلس الشيوخ، أن جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، والتي أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، كانت بناءة وتعمل على تقوية العلاقات بين البلدين فى الفترة القادمة، حيث شهد اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

وأشار النائب الدكتور على مهران، أن زيارة الرئيس لدولة أنحولا هي أول زيارة لرئيس مصري لهذه الدولة، معرباً عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة للرئيس، ومثمناً الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، التي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الإفريقي.

ولفت النائب الدكتور على مهران، الى ان زيارة الرئيس لانجولا، تؤكد الأهمية التي توليها مصر إلى تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.