السيسي يشارك في الجلسة الختامية لقمة الكوميسا
لوساكا- أ ش أ:
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم /الخميس/، بالجلسة الختامية للقمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) بالعاصمة الزامبية لوساكا.
وأشاد المشاركون بالجلسة بالجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدين أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا.
ووجه رئيس زامبيا هاكيندي هيتشيليما الشكر للرئيس السيسي على قيادته لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لدفع التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا.
وكانت زامبيا قد تسلمت رئاسة الكوميسا من مصر خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا.
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