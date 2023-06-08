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رئيس "الشراء الموحد": نحتاج لتكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية

01:50 م الخميس 08 يونيو 2023
رئيس "الشراء الموحد": نحتاج لتكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية

اللواء طبيب بهاء الدين زيدان

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كتب- أحمد جمعة:

أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ضرورة تكاتف كل الجهود ووضع خطة جماعية لتطبيق المبادرات الرئاسية، مضيفًا أن مصر تتمتع بوجود كفاءات عالية جدًا في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة نقاشية تحت عنوان: "مرضى السرطان في أفريقيا"، على هامش المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا".

وأضاف أن كل ما نحتاجه خلال الوقت الراهن هو توحيد الجهود وتبادل الخبرات داخل مصر ومع الدول الأفريقية.

وأشار "زيدان" إلى أن المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني هو منصة حقيقية وفعالة لتبادل الخبرات على المستوى العربي والأفريقي.

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