هيئة الدواء تقرر سحب دواء شهير من الأسواق.. تعرف على التفاصيل
كتب- أحمد جمعة:
وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز كافة العبوات من مستحضر "Zora C tablet"، من الأسواق.
ويستخدم الدواء لعلاج الألم المصاحب للالتهابات، ومطهر للفم والحلق.
ونص قرار هيئة الدواء على تحديد تشغيلتين من الدواء، برقم: 01200243 و01200513، من تصنيع شركة CID؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلات
الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
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