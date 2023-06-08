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هيئة الدواء تقرر سحب دواء شهير من الأسواق.. تعرف على التفاصيل

01:37 م الخميس 08 يونيو 2023
هيئة الدواء تقرر سحب دواء شهير من الأسواق.. تعرف على التفاصيل

زورا سي

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كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز كافة العبوات من مستحضر "Zora C tablet"، من الأسواق.

ويستخدم الدواء لعلاج الألم المصاحب للالتهابات، ومطهر للفم والحلق.

ونص قرار هيئة الدواء على تحديد تشغيلتين من الدواء، برقم: 01200243 و01200513، من تصنيع شركة CID؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلات
الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

سوق مصراوى

سحب دواء هيئة الدواء Zora C

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