هيئة الدواء تقرر سحب دواء شهير من الأسواق.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز كافة العبوات من مستحضر "Zora C tablet"، من الأسواق.

ويستخدم الدواء لعلاج الألم المصاحب للالتهابات، ومطهر للفم والحلق.

ونص قرار هيئة الدواء على تحديد تشغيلتين من الدواء، برقم: 01200243 و01200513، من تصنيع شركة CID؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلات

الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.