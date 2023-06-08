استيراد أوراك وصدور دواجن ولحوم حية.. التموين تكثف استعداداتها لعيد الأضحى



كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة عملت على التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة.

وأشار وزير التموين، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه تم التعاقد مع دول إفريقية بالإضافة إلى الهند لاستيراد اللحوم كالسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا، ‏مضيفا أن تنوع المناشئ سيساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف وزير التموين، وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنه جار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

وفي تقرير تلقاه وزير التموين ، من اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ‏كشف توافر ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقري حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، فضلا عن أن هناك 5000 رأس بقري تم حجرها وحجزها بدولة السوادان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن.

وفى إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة في تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد في ظل الظروف الراهنة، حصلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الشركة المصرية السودانية على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتي لما يقرب من 10 الآلف رأس بقري، واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن لـ5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحي المبارك.

كما أشار التقرير إلى انه جار وصول 5000 رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى التعاقد على ‏استيراد أوراك وصدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الشركة تزيد من الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏

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وشدد المتحدث الرسمي للوزارة أن تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطري عليها من دول المنشأ والكشف الطبي عليها أيضا بعد دخولها ‏الأراضي المصرية قبل ذبحها، مؤكدا أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبي عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏