قبل السفر.. أسماء التأشيرات الممنوعة من أداء فريضة الحج

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ مصر في تسيير أولى رحلات الحج هذا العام، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من يوم السبت 10 يونيو الجاري، على مستوى وزارات (الداخلية - التضامن - السياحة) المسؤولة عن تنظيم الحج من مصر.

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أسماء التأشيرات الممنوعة من أداء فريضة الحج هذا الموسم، مؤكدة أنه لا حج بدون تأشيرة، ولا بد من إصدار تأشيرة الحج قبل الوصول إلى المملكة.

وأكدت الحج السعودية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"عدم السماح لحاملي التأشيرات التالية بالحج:

- تأشيرة الزيارة.

- التأشيرة السياحية.

- تأشيرة العمل.

- تأشيرة المرور "ترانزيت".

من جانبه، كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة) غير مصرح لهم تأدية فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

ونصح حنفي في تصريح لمصراوي، الزائرين والمعتمرين وحاملي تأشيرة خدمة حجاج، بمغادرة البلاد فور انتهاء مدة التأشيرة، وعدم محاولة أداء فريضة الحج، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية على أراضي المملكة، خصوصاً مع وجود كميات كبيرة من الزيارات المختلفة على الأراضي السعودية.

وبدأت المملكة العربية السعودية، يوم 21 مايو الماضي، في استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.