تعاون بين "قومي البحوث" وجامعة الأزهر في المجالات الأكاديمية والمهنية

القاهرة - أ ش أ:

وقع نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية الدكتور ممدوح معوض، وعميد كلية العلوم جامعة الأزهر الدكتورة مها غازي سليمان، بروتوكولا للتعاون، للعمل على إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمي وثقافي بين الجانبين.

وقال القائم بأعمال رئيس المركز الدكتور حسين درويش، الذي شهد مراسم التوقيع، إن هذا البروتوكول يأتي من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين.

وأضاف أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها، بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين، والتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين، وتحديد التعاون في الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولي، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الكلية، والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.

من جانبه.. قال نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية الدكتور ممدوح معوض، إن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل أيضا تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب في المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

وأكدت عميد كلية العلوم الدكتورة مها غازي، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيرة إلى أن جامعة الأزهر تتطلع إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومي للبحوث.