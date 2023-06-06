توجيه من محافظ القاهرة بشأن محال الجزارة قبل عيد الأضحى

القاهرة - أ ش أ:

وجه محافظ القاهرة خالد عبدالعال، مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة.

وقال عبدالعال - في بيان اليوم الثلاثاء- إن ذلك يأتي في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك؛ حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجاري.

من جانبه، قال الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 2 عجل بقرى وزن 650 كجم ذُبحا خارج المجازر، و2 ختم مزور وألوان مقلدة للإيهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية.

وأضاف أنه تم ضبط 70 كجم كبدة مستوردة، و35 كجم بسطرمة، و250 كجم لحوم مفرومة، و155 كجم مصنعات دواجن، و25 كجم سجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.