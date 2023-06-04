نقيب المهندسين: أتوجه للنيابة العامة غدا لاستكمال تحقيق تكسير صناديق الجمعية العمومية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيتوجه غدا إلى النيابة العامة بصحبة الفريق القانوني لاستكمال التحقيقات في أحداث البلطجة والاعتداء على المهندسين ومحاولة الاعتداء عليه شخصيا، بعد الانتهاء من فرز الصناديق وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بها من القضاة. بحسب بيان صحفي.

وأضاف النبراوي، أن ذلك يأتي ذلك استكمالا للتحقيقات التي بدأت يوم الخميس الماضى واستمرت لأكثر من ٦ ساعات.

وأشار إلى أنه يوجد ثقة في النيابة العامة المصرية وتحقيقاتها؛ فهي الملاذ الأخير لنصرة الحق.



وشهدت الجمعية العمومية مساء الثلاثاء الماضي، اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن عدد المهندسين الحاضرين الجمعية العمومية وصل لـ24 ألف مهندس وهو حضور تاريخي؟

وأضاف النبراوي: 90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة، وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي، وأطمئن المهندسين ان معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه لقسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة وكل من أساء لمصر وأساء لحق نقابة المهندسين".