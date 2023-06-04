مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال تمهيد الطرق بمداخل مدينة الشروق

القاهرة- أ ش أ:

تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية، وهي إحدى المناطق المضافة لمدينة الشروق؛ تمهيداً لتوفيق أوضاع الكيانات المتواجدة بها.

رافق مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الجولة، المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندسة رشا معوض معاون نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، ومسئولو جهاز مدينة الشروق، وذلك فى إطار توجهات الدولة بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة بعد نقل ولايتها للهيئة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

وطالب المهندس كمال بهجات، بزيادة معدلات التنفيذ ودفع العمل بالموقع، حيث تم التأكيد على المتابعة اليومية للأعمال وتذليل العقبات وإنهاء التنسيقات اللازمة؛ بهدف خروج المشروع بالصورة اللائقة بمدينة الشروق.

في سياق متصل، أعلن المهندس علي سعد، عن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير رافع الصرف الصحي رقم 2، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمدينة؛ بهدف التعامل الأمثل مع الكميات الزائدة من المياه الواردة وبالأخص مياه الأمطار في ظل التغير المناخي.

وأوضح سعد أن أعمال رفع الكفاءة استهدفت الأعمال الكهروميكانيكية للرافع المنشأ منذ أكثر من 25 عاما، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب (2) طلمبة طاقة الواحدة (86 لتر /ثانية) شاملة لوحات التحكم والمحابس، وذلك بالإضافة للقائمتين؛ ليصبح إجمالي قوة الرافع 4 طلمبات مع صيانة الرافع ككل من مصادر كهرباء بديلة أو مولدات وجعلها جاهزة لأي طوارئ.

وأضاف رئيس الجهاز أن الرافع يخدم المنطقة الترفيهية والحيين الأول والتاسع ويعتبر حلقة وصل مهمة جداً للمنظومة، حيث يستقبل المياه الواردة من رافع 1 وينقلها عبر خط 400 مم لرافع 3، ومنه إلى محطتي المعالجة، مشيرا إلى أنه تم استلام الأعمال للقيام بالتشغيل والصيانة ذاتياً من خلال مسئولي جهاز مدينة الشروق.​