مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات

كتب- نشأت علي:

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مضابط الجلستين العامتين للمجلس رقمي 36 و37.

وقال عبدالرازق، إن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ نشرت تلك المضابط إلكترونيا على جميع أعضاء المجلس.

وتساءل عبدالرازق، موجها حديثه لأعضاء المجلس قائلا: هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط؟، ولم يبد أي نائب أية ملاحظة على المضابط وهو ما جعل رئيس المجلس يعلن تصديق المجلس على المضابط المشار إليها.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، خطة التنمية، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.